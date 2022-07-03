В Узбекистане сообщают о погибших на акциях протеста в автономии Каракалпакстан

Он не уточнил свою информацию, отмечает агентство.

Президент Узбекистана утверждает, что в столице автономии Нукусе участники акций протеста бросали камни, разжигали костры и нападали на полицию.

Оппозиционный узбекский политик Пулат Ахунов, который находится за пределами страны, сообщил Reuters со ссылкой на источники в Узбекистане, что убиты были не менее пяти человек, а по неподтвержденным данным, речь идет о "десятках погибших".

Точное число пострадавших неизвестно.

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля после обнародования нового проекта конституции страны с предложением исключить пункт о суверенном статусе автономии и ее праве на выход из состава Узбекистана. В первоначальной редакции говорится что "суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан" и ее суверенитет охраняет Узбекистан, в новой слова "суверенитет" нет вовсе.

В ходе протестов на массовую демонстрацию вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с полицией.

Мирзиеев прибыл в Нукус и якобы выступил за то, чтобы не менять статус Каракалпакстана, оставив его в прежней редакции.

С 3 июля в Каракалпакстане ввели режим чрезвычайного положения.