На президентских выборах в Узбекистане, по предварительным данным, победил нынешний президент Мирзиеев – ЦИК

Мерзиеев, который баллотировался на второй срок, набрал 80,1% голосов.

На втором месте – Максуда Ворисова от Народно-демократической партии (6,6%), на третьем – Алишер Кодиров от Демократической партии (5,5%), на четвертом – Нарзулла Обломурадов от Экологической партии (4,1%), на пятом – Бахром Абдухалимов от социал-демократической партии "Адолат" (3,4%).

Инфографика: O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi / Facebook

В выборах приняли участие 16,2 млн человек (80,4% от зарегистрированных избирателей). 421,2 тыс. избирателей проголосовали досрочно с 14-го по 20 октября.

Официально результаты выборов объявят после получения протоколов и других документов, представленных окружными избирательными комиссиями.

Также в ЦИК отметили, что выборы мониторили около 1 тыс. международных наблюдателей из около 20 международных организаций и около 50 зарубежных стран, а также 1672 представителя СМИ.

"Столь высокая явка международных наблюдателей и СМИ – рекорд в истории выборов в Узбекистане", – говорится в сообщении.

Как отметило "Натоящее время", президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, поздравили Мирзиеева еще до объявления результатов голосования.