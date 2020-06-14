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Путин о беспорядках в США: Проявление глубинных внутренних кризисов

Причина беспорядков в США, как и многих других внутренних проблем в этой стране, заключается в системе ее управления, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

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Путин: Групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества и народа
Путин: Групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества и народа
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин во время интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что борьба с коронавирусом в США "высветила" многие внутренние проблемы. Фрагмент интервью в своем Instagram обнародовал журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Путин отметил, что старается "аккуратно" комментировать или вообще не комментировать события в других странах, в том числе в США.

"Безусловно, то, что произошло, – это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле, мы это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента [Дональда Трампа], когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", – сказал Путин.

Он утверждает, что Россия, "несмотря на определенные проблемы и издержки", выходит из ситуации с коронавирусом "с минимальными потерями". Путин считает, что это связано с системой управления.

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", – сказал Путин. Он напомнил, что в США губернатор штата может не согласиться с решением центральной власти.

"Мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества и народа", – добавил российский президент.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, протесты, демократия, беспорядки, кризис, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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