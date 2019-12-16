Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Закон, который подписал президент РФ Владимир Путин, позволяет Федеральной службе безопасности России вводить временный запрет на выезд бывших сотрудников ФСБ из РФ на срок до пяти лет.

16 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет. Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы.

Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет определять ФСБ.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил ТАСС, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала, в действующем законодательстве РФ уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Кроме того, предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего.