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Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Закон, который подписал президент РФ Владимир Путин, позволяет Федеральной службе безопасности России вводить временный запрет на выезд бывших сотрудников ФСБ из РФ на срок до пяти лет.

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Путин подписал закон 16 декабря
Путин подписал закон 16 декабря
Фото: ЕРА

16 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет. Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы.

Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет определять ФСБ.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил ТАСС, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала, в действующем законодательстве РФ уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Кроме того, предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего.

Теги: Россия, Владимир Путин, ФСБ, запрет, законодательство, документы, ограничения, увольнение
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