Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

16 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет. Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы.
Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет определять ФСБ.
Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил ТАСС, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала, в действующем законодательстве РФ уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Кроме того, предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего.