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Пять планет и Луна выстроились в ряд: начался парад планет

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Наблюдать за парадом планет можно еще несколько дней
Наблюдать за парадом планет можно еще несколько дней
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В ночь с 27-го на 28 марта в один ряд выстроились пять планет – Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Марс – и Луна. Об этом сообщает ВВС.

Некоторые из планет в Британии вчера вечером было видно невооруженным глазом, отмечает вещатель. 

Астроном из Шотландии, профессор Кетрин Хейманс наблюдала за явлением с пляжа в Эдинбурге, также выравнивание планет видели астрономы в других частях Британии.

Директор по астрономии и научным коммуникациям обсерватории Килдер (Англия) Ден Пай пояснил, что наблюдение за парадом планет помогает понять место Земли в Солнечной системе.

"В течение ночи расстояние между этими объектами меняется: Луна проходит вокруг нас, мы движемся немного дальше вокруг Солнца, а планеты продолжают свой путь вокруг Солнца", – рассказал он. 

Пай в Instagram Stories опубликовал фото, как он наблюдал за планетами в ночь на 28 марта. На снимке у него в одном ряду видны Марс, Луна и Венера. 

Планеты можно увидеть из любой точки Земли, пишет The Associated Press. Согласно публикации агентства, лучшее время для наблюдений за всеми пятью планетами и Луной – 28 марта сразу после захода солнца "если только у вас будет чистое небо и вид на запад". При этом Меркурий и Юпитер видны недолго, они опустятся за горизонт примерно через 30 минут после захода солнца.

Парад планет продлится до 30 марта, но Юпитер после 28-го может погрузиться в закат и потеряться в солнечном свете, добавляет Business Insider.

YouTube-канал Astronomy Lovers Family транслирует вид на парад планет, но в описании к видео не уточняется, из какой точки Земли ведется съемка.

ВИДЕО
Видео: Astronomy Lovers Family / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Шотландия, Луна, планета, парад, Венера, Юпитер, Меркурий, астрономы, Эдинбург, обсерватория, небо
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