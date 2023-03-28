РФ выпустила сверхзвуковые противокорабельные ракеты по фиктивной цели в Японском море

Cтрельба проводилась с ракетных катеров крылатыми ракетами "Москит". Целью была имитация корабля противника.

"Группа в составе двух катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 км, была успешно поражена прямым попаданием", – говорится в сообщении.

В учениях, кроме ракетных катеров, участвовали другие корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в минобороны РФ.

Sky news отмечают, что "Москит" П-270 – сверхзвуковая крылатая ракета средней дальности советского производства, способная уничтожить корабль на расстоянии до 120 км.

Неделю назад два российских бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, летели над Японским морем более семи часов, что, по словам Москвы, было запланированным полетом, пишут британские журналисты.