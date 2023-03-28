ГОРДОН
 
 
МИР

РФ выпустила сверхзвуковые противокорабельные ракеты по фиктивной цели в Японском море

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне использовали П-270 "Москит" сверхзвуковые крылатые ракеты производства СССР
Россияне использовали П-270 "Москит" – сверхзвуковые крылатые ракеты производства СССР
Фото: mil.ru

Военно-морские силы России совершили запуск сверхзвуковых противокорабельных ракет по цели в Японском море. Об этом 28 марта сообщило министерство обороны России в Telegram.

Cтрельба проводилась с ракетных катеров крылатыми ракетами "Москит". Целью была имитация корабля противника.

"Группа в составе двух катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 км, была успешно поражена прямым попаданием", – говорится в сообщении.

В учениях, кроме ракетных катеров, участвовали другие корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в минобороны РФ.

Sky news отмечают, что "Москит" П-270 – сверхзвуковая крылатая ракета средней дальности советского производства, способная уничтожить корабль на расстоянии до 120 км. 

Неделю назад два российских бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, летели над Японским морем более семи часов, что, по словам Москвы, было запланированным полетом, пишут британские журналисты.

Теги: Россия, флот, военные учения, ракеты, Японское море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Принца Гарри могут лишить американской визы СМИ
Принца Гарри могут лишить американской визы – СМИ
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом G
Дмитрий ГОРДОН
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
Галина ГРИШИНА
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
Галина ГРИШИНА
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Галина ГРИШИНА
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (132652)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (66311)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (61799)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (39989)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (30653)
6
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (28803)
7
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (27906)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (26636)
 
 
 
 