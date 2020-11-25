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"Чрезмерные морские претензии России". США прокомментировали заявление РФ о "вторжении" в Японском море

В Седьмом флоте США объяснили, что место, где в Японском море находился эсминец USS John S. McCain, является международными водами. В минобороны РФ утверждали, что американский корабль заходил на российскую территорию.

В США заявили, что будут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом
В США заявили, что будут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом
Фото: c7f.navy.mil

Американский эсминец USS John S. McCain в Японском море находился в международных водах и не нарушал международно признанные границы. Об этом говорится в заявлении Седьмого флота США, опубликованном 24 ноября.

В этот день минобороны РФ заявило, что эсминец США "вторгся" в российские воды на глубину два километра и покинул их якобы после предупреждения о возможном таране российским кораблем.

"USS John S. McCain (DDG 56) подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море. Эта операция по свободе судоходства (FONOP) защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России", – заявили американские военные.

Они отметили, что решение СССР от 1984 года считать залив внутренними водами страны несовместимо с нормами международного права.

"Россия продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что Петр Великий является "исторической бухтой", – объяснил Седьмой флот США.

Там подчеркнули, что "Соединенные Штаты будут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от расположения чрезмерных морских претензий и независимо от текущих событий".

Теги: Россия, США, СССР, флот, граница, корабль, закон, минобороны РФ, эсминец, корабли, судоходство, границы, море
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