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Рогозин заявил, что за коррупцию в оборонке РФ нужно расстреливать. У Навального Рогозину указали на его сына

Рогозину предложили расстрелять самого себя
Рогозину предложили расстрелять самого себя
Фото: ЕРА

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил 7 августа в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live", что за коррупцию в оборонной отрасли следует расстреливать.

"С моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками. Потому что здесь речь идет не только о хищении государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. То есть фактически это потворство агрессору", – сказал Рогозин.

18 августа сайт оппозиционера Алексея Навального опубликовал материал под названием: "Рогозин предложил расстрелять собственного сына (и себя)". В нем команда находящегося в колонии политика описала действия Рогозина на должности главы "Роскосмоса" и его сына Алексея, который также работал в ВПК.

"Разбазаривание денег в "Роскосмосе" продолжается: Счетная палата выявила нарушений на 30 млрд руб. (около 10,8 млрд грн. – "ГОРДОН"), и это только за один прошлый год. Космическая индустрия превращена в какую-то клоунаду под руководством робота Федора", – говорится в публикации.

Алексей Рогозин, по данным соратников Навального, несколько лет назад при зарплате порядка 24 млн руб. в год приобрел квартиру в Москве стоимостью 180 млн руб. А продал ему недвижимость "владелец одного из крупнейших в России заводов космической техники", подчеркивают авторы материала.

Контекст:

Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае 2018 года.

Теги: Россия, коррупция, недвижимость, зарплата, Алексей Навальный, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, оборона, хищения, квартира
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