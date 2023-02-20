"Россия жаждет территории своего соседа". Буш предупреждал Обаму о возможной агрессии России против Украины

Речь идет о 30 меморандумах, касающихся отдельных стран или областей внешней политики.

"Индия – друг. Пакистан – нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа – Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", – писал Буш.

43-й президент США обратил внимание Обамы, что РФ "может попытаться бросить вызов территориальной целостности Украины в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России".

Также в документах говорится, что "Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей" и использовать политические средства, "чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой".

Как отмечает NYT, Буш предупредил коллегу об угрозах со стороны России за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и за 13 лет до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.