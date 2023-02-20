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"Россия жаждет территории своего соседа". Буш предупреждал Обаму о возможной агрессии России против Украины

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Буш младший предупреждал Обаму о возможной агрессии России против Украины
Буш – младший предупреждал Обаму о возможной агрессии России против Украины
Фото: EPA

43-й президент США Джордж Буш – младший 13 лет назад предполагал, что Россия может атаковать Украину. Об этом говорится в рассекреченных записках Буша, которые он перед уходом с поста в 2009 году передал своему преемнику Бараку Обаме, сообщила газета The New York Times 14 февраля.

Речь идет о 30 меморандумах, касающихся отдельных стран или областей внешней политики.

"Индия – друг. Пакистан – нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа – Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", – писал Буш.

43-й президент США обратил внимание Обамы, что РФ "может попытаться бросить вызов территориальной целостности Украины в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России".

Также в документах говорится, что "Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей" и использовать политические средства, "чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой".

Как отмечает NYT, Буш предупредил коллегу об угрозах со стороны России за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и за 13 лет до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Контекст:

Республиканец Джордж Буш – младший занимал должность президента США в течение двух сроков – в 2001–2009 годах. После него президентом был избран представитель Демократической партии Барак Обама (2009–2017).

На каденцию Буша пришлось нападение России на Грузию в августе 2008 года. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказывал, что агрессию удалось прекратить в том числе благодаря позиции президента США. 

"[Путин] попытался нас убить. И только потому, что в последний момент заглянул полицейский во двор в виде Джорджа Буша и Соединенных Штатов, у него не получилось убийство в 2008 году. Потому что Буш послал самолеты, Буш послал 6-й флот и пригрозил сбивать их самолеты. Буш сказал им недвусмысленно, что будет применяться военная сила", – отмечал Саакашвили.

На каденцию Обамы пришлось начало российской агрессии против Украины. При 44-м президенте Соединенные Штаты оказывали Киеву финансовую и ограниченную военную помощь, а также начали вводить санкции против РФ.

Теги: Россия, США, Украина, Барак Обама, Джордж Буш, вторжение, война России против Украины, документы, The New York Times
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