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Российских бизнесменов заподозрили в подкупе президента Гватемалы

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Джамматтеи не находится под следствием
Джамматтеи не находится под следствием
Фото: ЕРА

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование о причастности граждан России к подкупу президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщило Reuters 3 сентября со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры Хуана Луиса Панталеона.

Взятку россияне решили дать, чтобы получить док в одном из главных портов страны. Джамматтеи не находится под следствием, поскольку не начали разбирательство по делу об импичменте, указали в ведомстве.

Пресс-секретарь Джамматтеи Патрисия Летона не прокомментировала ситуацию.

По сведениям Associated Press, прокуроры выдали ордер на арест сбежавшего в США экс-руководителя антикоррупционного отдела Хуана Франциско Сандовала, который инициировал расследование. 

Сандовал утверждал, что четыре российских бизнесмена, занимающихся добычей полезных ископаемых в Гватемале, предложили взятку, чтобы построить док в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья. Связанная с россиянами горнодобывающая компания из Гватемалы отрицала получение взятки, пишет Reuters.

Газета The New York Times со ссылкой на свидетеля по делу сообщила, что президенту Гватемалы доставили свернутый ковер, набитый деньгами. После этого было сказано о том, что россиянам "открыты двери с портом".

Издание La Hora писало, что речь идет о горнодобывающей компании MayaNiquel. Она собиралась договориться о постройке на территории порта терминала для погрузки и разгрузки навалочных грузов. Объект оценили в $30 млрд.

Как пишет издание, 25 августа в партии "Национальный союз надежды" (UNE), которая имеет большинство в Конгрессе Гватемалы, прошло совещание с представителями министерства экономики, министерства энергетики и горнодобывающей промышленности и совета директоров компании – оператора порта. На нем обсуждали участие представителей бизнеса из России в аренде участка порта.

Депутаты представили документы, где указывалось, что в феврале страну посещали представители российской атомной энергетической компании, заинтересованные в добыче урана, и что это связано с площадями, которые они хотят арендовать в порту.

Теги: Россия, прокуратура, бизнес, депутаты, импичмент, Гватемала, деньги, взятка, документы, финансирование
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