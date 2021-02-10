Житель Гватемалы медитировал на горе, когда за его спиной началось извержение вулкана. Видео
В Гватемале неподалеку от города Антигуа турист Хосе Мартинс решил помедитировать на горе и стал свидетелем извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщает портал Unilad. Хосе разбил лагерь на горе с видом на один из самых активных вулканов Центральной Америки и провел там ночь. Утром он решил заняться медитацией. Парень установил камеру, чтобы запечатлеть безмятежную обстановку и свою медитацию. Внезапно вулкан на заднем плане начал извержение, подняв в воздух клуб дыма. По данным Volcano Discovery, извержения вулкана Фуэго зафиксированы с 1524 года и на протяжении прошедших веков он почти постоянно был активен. Периодически извержения приводили к потокам лавы и "крупным пеплопадам".
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.