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Фитнес-тренер случайно сняла военный переворот в Мьянме на видео. Оно стало вирусным

Фитнес-инструктор Кхин Хнин Вай 1 февраля записала видео тренировки на фоне колонны бронетехники. Через несколько часов после съемки военные объявили о введении чрезвычайного положения в стране.

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Кхин рассказала, что 11 месяцев проводила тренировки недалеко от парламента Мьянмы
Кхин рассказала, что 11 месяцев проводила тренировки недалеко от парламента Мьянмы
Фото: Khing Hnin Wai / Facebook

1 февраля фитнес-инструктор Кхин Хнин Вай из Мьянмы опубликовала в Facebook видео, на котором она проводит тренировку. 

На фоне тренирующейся женщины видна колонна бронетехники и автомобилей полиции, видео было записано у дороги, ведущей к парламенту Мьянмы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1569642986562975&id=100005518668726

Во время тренировки Кхин военные совершили переворот, сообщает "ВВС News Україна". Через несколько часов после съемки этого видео военные объявили о введении чрезвычайного положения и обвинили лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи в фальсификации парламентских выборов 2020 года.

Публикация Кхин стала вирусной в Facebook, многие пользователи прокомментировали сюрреалистический контраст между танцем и действиями военных. 

Инструктор рассказала, что 11 месяцев на этом месте проводила тренировки. Кхин отметила, что у парламента и раньше появлялась военная техника и полиция.

Видео с инструктором из Мьянмы стали массово распространять в соцсетях, пишет ВВС. Более 20 млн просмотров оно набрало в сообщении Адиты Раджа Каула в Twitter.

"Женщина проводила обычный урок аэробики на открытом воздухе, не подозревая, что в городе произошел переворот", – написал Каул.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей НЛД и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

Теги: автомобили, военная техника, бронетехника, фальсификации, видео, Мьянма, женщины, тренировка, фитнес
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