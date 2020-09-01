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Россия часто является самой проблемой, а не частью ее решения – министр обороны Эстонии

В качестве примеров, где Россия "всегда является частью проблемы", министр обороны Эстонии Юри Луйк привел конфликты в Ливии и Сирии, а также аннексию Крыма.

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Луйк сомневается в конструктивности помощи РФ
Луйк сомневается в конструктивности помощи РФ
Фото: ЕРА

Россия часто является проблемой, а не частью решения этой проблемы. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк изданию Der Spiegel в интервью, которое было опубликовано 28 августа.

В качестве примеров, где Россия "всегда является частью проблемы", он привел конфликты в Ливии и Сирии, а также аннексию Крыма.

Луйк отметил, что о том, что Россия нужна Эстонии, говорят часто, но это не значит, что РФ "каким-либо образом поможет конструктивно".

При этом министр выразил мнение, что Эстонии в отношениях с РФ нужно "держать дипломатические каналы открытыми".

В декабре 2019 года Луйк говорил, что Эстония скептически относится к предложениям некоторых партнеров по НАТО о диалоге с Москвой, так как РФ "вновь стала угрозой".

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Крым, Эстония, Ливия, аннексия, угрозы, конфликт, Юри Луйк
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