Российские оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – Центр нацсопротивления

Российские оккупанты готовят теракты и "контртеррористическую операцию" в Брянской области, сообщили в ЦНС Фото: mil.ru

Провокации готовятся в районе между населенными пунктами Новые Юрковичи и Белая Березка, предупредили в ЦНС. В настоящее время, по данным Центра, идет информационная подготовка к российской операции против собственного населения.

"Последние два дня российские власти предупреждают [местное население] о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в целях диверсий против гражданского населения", – сказано в сообщении ЦНС.

Там добавили, что для имитации противодействия якобы группам ВСУ в указанный район Брянской области прибывает усиление для контрдиверсионных мер.

"ВСУ не сражаются против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России", – заявили в Центре нацсопротивления,.