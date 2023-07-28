Российские оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – Центр нацсопротивления

Провокации готовятся в районе между населенными пунктами Новые Юрковичи и Белая Березка, предупредили в ЦНС. В настоящее время, по данным Центра, идет информационная подготовка к российской операции против собственного населения.
"Последние два дня российские власти предупреждают [местное население] о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в целях диверсий против гражданского населения", – сказано в сообщении ЦНС.
Там добавили, что для имитации противодействия якобы группам ВСУ в указанный район Брянской области прибывает усиление для контрдиверсионных мер.
"ВСУ не сражаются против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России", – заявили в Центре нацсопротивления,.
В начале марта губернатор Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, Александр Богомаз заявлял, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, но потом стало известно, что на территорию области заходил "Русский добровольческий корпус".
В мае беспилотники атаковали военный склад и нефтебазу, а также российский военный аэродром в Брянской области, повредив самолет. Кроме этого, в области в мае были сбиты два вертолета и два самолета российских войск.