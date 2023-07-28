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Российские оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – Центр нацсопротивления

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Российские оккупанты готовят теракты и "контртеррористическую операцию" в Брянской области, сообщили в ЦНС
Российские оккупанты готовят теракты и "контртеррористическую операцию" в Брянской области, сообщили в ЦНС
Фото: mil.ru

В Брянской области российские власти планируют проведение терактов против собственного населения. Об этом 28 июля сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

Провокации готовятся в районе между населенными пунктами Новые Юрковичи и Белая Березка, предупредили в ЦНС. В настоящее время, по данным Центра, идет информационная подготовка к российской операции против собственного населения.

"Последние два дня российские власти предупреждают [местное население] о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в целях диверсий против гражданского населения", – сказано в сообщении ЦНС.

Там добавили, что для имитации противодействия якобы группам ВСУ в указанный район Брянской области прибывает усиление для контрдиверсионных мер.

"ВСУ не сражаются против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России",  – заявили в Центре нацсопротивления,.

Контекст:

В начале марта губернатор Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, Александр Богомаз заявлял, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, но потом стало известно, что на территорию области заходил "Русский добровольческий корпус".

В мае беспилотники атаковали военный склад и нефтебазу, а также российский военный аэродром в Брянской области, повредив самолет. Кроме этого, в области в мае были сбиты два вертолета и два самолета российских войск.

Теги: теракт, провокации, Брянская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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