Российские военные застрелили медведицу с медвежонком на подводной лодке. Видео
На Камчатке, в поселке Рыбачий, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота России, военные застрелили медведицу с медвежонком. Видео 8 ноября опубликовал канал kamchat100 в YouTube. На видео слышно, что после недолгого обсуждения медведей решили застрелить.
По информации сайта "Камчатка-Информ", животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на атомную подводную лодку К-44 "Рязань". После выстрелов моряков детеныш погиб, медведица была ранена, но выжила. Информационный портал пытался выяснить судьбу зверя, но комментариев от военных не смог получить. В единой диспетчерской службе, куда жители Камчатки сообщают о выходе медведей, об этом случае не знали.
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