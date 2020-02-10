Российский миллиардер подарил МОК рукопись олимпийского манифеста стоимостью в $8,8 млн

В рукописи основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена впервые была представлена идея возродить Олимпийские игры.

Российский олигарх Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне (Швейцария) рукопись манифеста организатора Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

"Сегодняшнее пожертвование выходит далеко за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Ваша щедрость делает возможным этот уникальный момент, момент, который так ярко напоминает нам о миссии Олимпийских игр по объединению мира в мирное соревнование. Именно благодаря вашей щедрости мы можем сегодня подумать о нашей истории и отметить эту прямую связь с нашим отцом-основателем", – заявил президент МОК Томас Бах, который лично принял подарок от Усманова.

14-страничная рукопись содержит речь, в которой Пьер де Кубертен впервые представил идею возродить Олимпийские игры. С этим манифестом Кубертен выступил 25 ноября 1892 года в Сорбонне. Через два года было официально принято решение о возобновлении Олимпийских игр. Рукопись была продана на аукционе в середине декабря за $8,8 млн. Эксперты ожидали, что товар будет продан за сумму до $1 млн, но трое международных покупателей устроили настоящее противостояние и в течении 12 минут торговались за лот, сообщает The Guardian. Тогда имя покупателя не раскрывалось.

Как сообщили в пресс-службе МОК, оригинал рукописи будет представлен в музее и доступен для посетителей.

Алишер Усманов – президент Международной федерации фехтования и совладельцем английского футбольного клуба "Арсенал". Его состояние оценивается Forbes в $12,6 млрд, он находится на 106-м месте в списке богатейших людей мира.