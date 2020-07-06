Российский режиссер Серебренников отказался обжаловать приговор

Защитник российского режиссера Кирилла Серебренникова, который был осужден условно за хищение бюджетных средств, заявил, что его клиент "устал от судов" и "находится в депрессии".

Фигуранты дела "Седьмой студии" Юрий Итин и Алексей Малобродский обжаловали приговор, которым были признаны виновными в хищении бюджетных средств на театральный проект "Платформа". Режиссер Кирилл Серебренников апелляционную жалобу не подавал. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил "Медузе", что не будет подавать апелляционную жалобу.

"Кирилл очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", – сказал он.

При этом "РИА Новости" пишет, что приговор Серебренникову будет пересмотрен по жалобам Итина и Малобродского, поскольку решение суда "оспаривается целиком, а не в части наказания какого-либо фигуранта".

Дело о хищениях в "Седьмой студии" было возбуждено в 2017 году. В нем фигурировало шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием.

По данным российской прокуратуры, обвиняемые в 2011–2014 годах похитили часть бюджетных средств, выделенных министерством культуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта "Платформа". Фигуранты дела предоставляли в министерство подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, заявили в российской Генпрокуратуре. Изначально следствие считало, что фигуранты дела похитили 133 млн руб. (51 млн грн), выделенных в форме госсубсидии, но во время прений прокурор заявил, что сумма ущерба подлежит корректировке – в окончательном обвинении речь шла о 129 млн руб. (49,8 млн грн).

По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги, а Софья Апфельбаум, курируя работу студии со стороны минкультуры, подписывала отчетность без должной проверки.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова и Итина к трем годам условно, Малобродского – к двум годам условно, Апфельбаум суд назначил штраф, но освободил от его выплаты в связи с истечением срока давности. Серебренников, Итин и Малобродский также должны компенсировать ущерб, нанесенный госбюджету.