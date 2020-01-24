Российский стендап-комик, который шутил о Путине, уехал из РФ

Российский комик Александр Долгополов покинул РФ после того, как полиция Москвы отправила в петербургский стендап-клуб HopHead запрос о получении информации по видео его выступления, записанного в феврале 2019 года. Юморист тогда, кроме прочего, шутил о президенте РФ Владимире Путине.

Долгополов говорил: Я заметил, что население разделилось на две части. С одной стороны – люди, которые за Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы Скриншот: Stand-Up Club #1 / YouTube

Российский стендап-комик Александр Долгополов, который шутил о президенте РФ Владимире Путине, покинул территорию страны. Об этом адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев сообщил "МБХ медиа".

В своем профиле в Instagram комик указал, что "бежал из России, чтобы не бояться за свою свободу". 23 января он сообщил, что "доехал" и пока находится в безопасности.

22 января Долгополов опубликовал в Instagram запрос из ГУ МВД по Московской области в петербургский стендап-клуб HopHead о получении информации по видео его выступления, записанного в феврале 2019 года.

В частности, полиция просит администрацию HopHead уточнить, в их ли заведении было снято видео "Александр Долгополов – Новый час шуток", указать дату съемки и "полные сведения о лице, выступающем на видео". О причинах запроса не говорится.

В комментарии ТАСС Соловьев сообщил, что проверку инициировали "после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств".

Проверяемое видео концерта Долгополога было обнародовано на YouTube-канале Stand-Up Club #1 5 апреля 2019 года. К 24 января 2020-го оно набрало 2,8 млн просмотров, 95 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.

Во время выступления Долгополов шутил в том числе о религии и политике.

В частности, у него были шутки о Путине.

"Я заметил, что после выборов население разделилось на две части. Теперь с одной стороны – люди, которые за Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы. Вам не кажется странным, что все фанаты Путина выглядят, как массовка из "Безумного Макса"? Даже если Путин выйдет и скажет: "Знаете что? Я издаю указ, по которому все россияне должны прыгнуть в лаву", – эти люди посмотрят и скажут: "О боже мой! Какой кошмар! Где мы возьмем лаву, Владимир Владимирович? У нас нет лавы на дворе. Что нам делать, наш мудрый вождь?" – шутил Долгополов.

В разговоре с ВВС он заявил, что напуган и вернется в РФ, если получит гарантию, что его не посадят в тюрьму из-за убеждений. Долгополов отказался называть страну, в которой сейчас находится.