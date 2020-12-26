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Российский военный выстрелил из пушки по торговому центру. Снаряд попал в "Детский мир" – Telegram-каналы

Ефрейтор по фамилии Комаров дважды выстрелил из пушки боевой десантной машины БМД-4. Снаряд попал в крышу торгового центра Fjord Plaza, пробил ее и оказался на втором этаже в магазине "Детский мир", пишет Telegram-канал Baza.

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Болванка запущенного снаряда была без взрывчатого вещества
Болванка запущенного снаряда была без взрывчатого вещества
Фото: EPA

Военнослужащий случайно выстрелил из 30-миллиметровой пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин, сообщили ТАСС в командовании Псковского гарнизона 25 декабря.

По информации командования, инцидент произошел 24 декабря. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате никто не пострадал.

Telegram-канал Baza уточнял, что ефрейтор по фамилии Комаров дважды выстрелил из пушки боевой десантной машины БМД-4. Снаряд попал в крышу торгового центра Fjord Plaza. Болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине "Детский мир".

Из торгового центра эвакуировали 300 человек. Куда упала вторая болванка, неизвестно.

О произошедшем сообщил 24 декабря Telegram-канал Gubernia 25/7. Источники заявили, что выстрел случайно произвели в гараже во время разряжения орудия после учений. В дежурной части МЧС по Псковской области не подтвердили информацию, но очевидцы рассказали о прибытии военной прокуратуры. По данным издания, торговый центр был на некоторое время перекрыт на въезд.

Месяц назад у Fjord Plaza уже был один инцидент со снарядом от гранатомета, уточнил канал.

В администрации Пскова ранее заявили ТАСС, что информация о попадании снаряда в ТЦ Fjord Plaza по линии дежурных служб не поступала. Полиция Пскова инцидент никак не прокомментировала, не смогли оперативно пояснить его и в департаменте информации министерства обороны РФ.

Канал РЕН ТВ сообщил, что ефрейтор без разрешения решил осмотреть и опробовать БМД-4 и по неосторожности сделал выстрел. Телеканал отмечает, что разрушений в результате происшествия не произошло.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы и командование воинской части.

Теги: Россия, военные, торговый центр, боеприпасы, Псков, МЧС, обстрелы, учения, военнослужащий, пушки, разрушения, российские военные
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