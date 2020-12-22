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Российские военные прибыли в ЦАР. Страна готовится к выборам президента

Представитель правительства Центральноафриканской Республики Анж Максим Казаги сказал, что российские военные прибыли в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве. Накануне президентских выборов в стране обострилось противостояние между группами повстанцев и действующим правительством.

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Президентские выборы в ЦАР назначены на 27 декабря
Президентские выборы в ЦАР назначены на 27 декабря
Фото: ЕРА

Россия направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военных и тяжелую технику, заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Его цитирует французская газета Le Figaro.

Российские военные отправились в ЦАР после того, как три вооруженные повстанческие группировки начали наступление на столицу республики город Банги.

Казаги отметил, что российские военные прибыли в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве. Он не уточнил количество военных, их местонахождение и дату прибытия. По его словам, "несколько сотен солдат, которые уже сражаются", прислала и Руанда.

Бойцы российских частных охранных компаний охраняют президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру, а российские военные советники обучают местных военнослужащих, пишет Le Figaro.

Собеседник ВВС, близкий к миссии ООН в ЦАР, на условиях анонимности рассказал, что российские военные прибыли в Банги утром в воскресенье, 20 декабря, на самолете. Он затруднился точно оценить их количество, но отметил, что россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно. По его словам, расквартированы они во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко, комментируя сообщения об отправке российских военнослужащих в эту страну, сказал, что там нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны в столице Банги. Его цитирует "РИА Новости"

По словам дипломата, в ЦАР работают российские инструкторы, которые обучают армию по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. Это хорошо известно как Совету Безопасности ООН, так и всему мировому сообществу, сказал посол. Еще 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН в ЦАР.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно отслеживает информацию о ситуации в стране и считает ее поводом для серьезной обеспокоенности, сообщил "Интерфакс".

В ЦАР с 2012 года продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН, отмечает ВВС. В последние дни мятежники заняли несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взяли под контроль ведущие к ней дороги. Миротворцы заявили, что наступление на Банги удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы в кольцо.

Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры. Президентские выборы назначены на 27 декабря, одновременно с ними состоятся парламентские выборы. Власти республики обвиняют бывшего президента страны Франсуа Бозизе в поддержке повстанцев. В его партии это отрицают.

В 2018 году в ЦАР прибыл “отряд российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства“. В числе прибывших были пятеро россиян, кадровых военных разведчиков и сотрудники двух частных военных компаний Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Большинство экспертов были уверены, что речь идет о так называемой “группе наемников Вагнера“

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. После этого в городе Беренго создали центр, где российские инструкторы обучали солдат ЦАР " обращаться с оружием и вести боевые действия".

За несколько недель до заключения соглашения о военном сотрудничестве, в конце июля 2018 года, в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из компании "Вагнер", которые, как предполагается, работают в Центральноафриканской Республике.

Теги: оружие, ООН, Африка, Дмитрий Песков, наемники, ЦАР, Вагнер, Руанда, охрана, сотрудничество, российские военные
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