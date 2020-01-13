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ПРОИСШЕСТВИЯ

Трех российских журналистов убили в ЦАР с целью ограбления – Следком РФ

По словам замглавы Следкома РФ Игоря Краснова, в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева застрелили, когда они отказались отдавать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

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Журналисты погибли в июле 2018 года
Журналисты погибли в июле 2018 года
Фото: ЕРА

Российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева летом 2018 года в Центральноафриканской Республике убили с целью ограбления. Об этом заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил в интервью "Коммерсанту".

"Машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться", – сказал он.

По данным Краснова, журналистов предупреждали об опасности ночной поездки по территории ЦАР, но "от предложения переночевать в городе они отказались".

Замглавы Следкома подчеркнул, что "установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе".

31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, которые снимали документальный фильм о деятельности российского бизнесмена Евгения Пригожина (предполагаемого спонсора ЧВК "Вагнер"), одним из эпизодов которого должен был стать сюжет о российских наемниках в ЦАР.

По данным "Дождя", погибший в ЦАР Джемаль начал в феврале 2018 года расследование возможных поставок оружия из России действующим в ЦАР частным военным компаниям.

10 января 2019 года российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский и центр "Досье" обнародовали данные расследования. Они считают, что нашли улики, которые указывают на причастность к убийству россиян наемников, работающих на одну из структур Пригожина: сотрудников "М-Финанс" Александра Сотова и Валерия Захарова, последний из которых является советником президента ЦАР, а также высокопоставленного сотрудника жандармерии ЦАР Эммануэля Котофио, который общался с Сотовым и Захаровым по телефону. Бизнесмен подчеркнул, что эту версию подкрепляют факты, однако доказать ее должны правоохранительные органы.

В Следкоме РФ 11 января заявили, что в гибели журналистов виноват "Центр управления расследованиями" Ходорковского, который за вознаграждение в $20 тыс. послал их без охраны в одну из самых опасных стран мира.

Теги: убийство, нападение, ограбление, Следственный комитет РФ, ЦАР, журналисты, Орхан Джемаль
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