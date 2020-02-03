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Посол РФ в ЦАР обвинил убитых российских журналистов в нарушении законов страны

Погибшие в Центральноафриканской Республике в июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев нарушили там много законов, а те, кто направил их в страну, сознательно подвергли опасности жизни людей, заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Журналисты погибли летом 2018 года
Журналисты погибли летом 2018 года
Фото: ЕРА

Посол РФ в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко обвинил погибших в июле 2018 года в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в нарушении законов страны. Об этом он заявил в интервью агентству "РИА Новости".

По словам Титоренко, журналисты идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, в которых написано, что они являются волонтерами ООН.

Посол подчеркнул, что журналисты пытались проникнуть на военную базу Беренго именно с помощью этих удостоверений, без разрешения министерства обороны ЦАР.

Кроме того, они якобы не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, что запрещено законом страны.

Титоренко добавил, что люди, которые направили журналистов на задание, не обеспечили им необходимый уровень безопасности. Он высказал мнение, что те люди "сознательно" подвергали опасности их жизни. 

31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, которые снимали документальный фильм о деятельности российского бизнесмена Евгения Пригожина (предполагаемого спонсора ЧВК "Вагнер"), одним из эпизодов которого должен был стать сюжет о российских наемниках в ЦАР.

По данным "Дождя", погибший в ЦАР Джемаль начал в феврале 2018 года расследование возможных поставок оружия из России действующим в ЦАР частным военным компаниям.

10 января 2019 года российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский и центр "Досье" обнародовали данные расследования. Они считают, что нашли улики, которые указывают на причастность к убийству россиян наемников, работающих на одну из структур Пригожина: сотрудников "М-Финанс" Александра Сотова и Валерия Захарова, последний из которых является советником президента ЦАР, а также высокопоставленного сотрудника жандармерии ЦАР Эммануэля Котофио, который общался с Сотовым и Захаровым по телефону. Бизнесмен подчеркнул, что эту версию подкрепляют факты, однако доказать ее должны правоохранительные органы.

В Следкоме РФ 11 января заявили, что в гибели журналистов виноват "Центр управления расследованиями" Ходорковского, который за вознаграждение в $20 тыс. послал их без охраны в одну из самых опасных стран мира.

В ведомстве также отметили, что журналистов убили с целью ограбления.

Теги: убийство, ЦАР, Орхан Джемаль, посол
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