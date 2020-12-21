Путин заявил, что российские военные в Сирии являются "важнейшим фактором стабильности в регионе"

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские военные действуют в Сирии "ответственно и мужественно".

Присутствие российских войск в Сирии – это "фактор стабильности", заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря в ходе совещания с представителями минобороны России. Стенограмму встречи разместил сайт Кремля.

"Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом", – заявил российский президент.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана, Турции.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.

Сколько военных специалистов потеряла Россия за время кампании в Сирии, официально неизвестно. Последняя открытая информация датирована 2018 годом. Издание Lenta.ru сообщало в августе 2020 года, что в Сирии погибло минимум 112 российских военных.

Среди погибших в Сирии россиян был, в частности, военный советник в звании генерал-майора. В августе 2020 года он стал жертвой самодельного взрывного устройства, сработавшего в районе города Дейр-эз-Зор.

СМИ также писали, что в Сирии действуют российские наемники из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

В июле 2018 года в Службе безопасности Украины сообщили, что установили данные 206 участников атаки боевиков ЧВК "Вагнер" на промышленный объект в Дейр-эз-Зоре. Не менее 80 боевиков были убиты, около 100 ранены, утверждали в украинской спецслужбе. Позже СБУ привела данные о 50 погибших наемниках, из них 43 гражданина РФ, один – Армении, один проживавший в России уроженец Молдовы и пять граждан Украины.