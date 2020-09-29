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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин

Партнер консалтинговой компании Rusenergy.


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Не надо самообманываться по поводу веса и роли нынешней России. Она может только насрать под дверью, как в Сирии, или подгадить ближайшим соседям

В одной из свежепрочитанных политологических статей меня задел такой основной тезис: Россия и США – в конфронтации.

По-моему, это или близорукость, или угодливый реверанс автора в сторону Кремля: вы великая держава, важный игрок на международной арене, у вас конфронтация аж с самими Соединенными Штатами!

Путинская Россия во внешней политике не способна на реально мощные действия, которые затронули бы американские интересы. Она может только из последних сил потужиться и насрать под дверью, как в Сирии. Или подгадить ближайшим соседям, до судьбы которых американцам по большому счету как до лампочки Ильича. В Средней Азии и в Тихом океане Москву по всем показателям бьет Пекин, в Закавказье – Анкара, и т.д.

Конфронтация может быть только между примерно равными по политическому, экономическому и военному весу игроками. Верхняя Вольта с ракетами не такая.

В Вашингтоне российский режим нужен главным образом как жупел, которым политики пугают широкую публику и друг друга. Демократы упрекают Трампа в потакании Путину, республиканцы инициируют санкции против "Газпрома", чтобы показать, что и они не путинские агенты. Дело чисто внутреннее, и Кремль тут только предлог для сведения внутренних счетов.

Не надо самообманываться в отношении веса и роли нынешней России. Никакой "конфронтации", какая была в годы Холодной войны, сейчас нет и не может быть.

Источник: Михаил Крутихин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, холодная война, Михаил Крутихин
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