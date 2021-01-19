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Российскому консульству в Нью-Йорке отключили телефонную связь

Российские дипломаты в США сообщили, что американская сторона отключила им телефонные линии, также в диппредставительстве в Нью-Йорке плохо работает интернет. В консульстве говорят, что такое произошло впервые.

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Консульство РФ находится в центре Нью-Йорка
Консульство РФ находится в центре Нью-Йорка
Фото: Consulate General of Russia in New York / Facebook

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке с 18 января отключена телефонная связь. Об этом пресс-служба представительства сообщила в Facebook.

"С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. В этой связи просьба по интересующим вас вопросам обращаться по электронной почте", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/newyork.mid.ru/posts/1516369282087183

В дипмиссии заявили, что такого никогда не было раньше, сообщает ТАСС.

В комментарии "РИА Новости" представитель консульства рассказал, что американская сторона сослалась на технические трудности, из-за которых связь не могут восстановить.

По информации ТАСС, Генконсульство РФ в Нью-Йорке было открыто в 1994 году, оно расположено в центре Манхэттена.

Теги: Россия, США, интернет, Нью-Йорк, телефоны, консульство, Манхэттен, дипломаты
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