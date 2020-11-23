Саудовскую Аравию тайно посетил премьер-министр Израиля – СМИ

В МИД Саудовской Аравии не подтверждают озвученную рядом СМИ, в том числе Haaretz.com, информацию о тайном визите в саудовский город Неом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

О поездке Нетаньяху якобы не знал даже глава МИД Фото: ЕРА

22 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес секретный визит в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, а также с находящимся там с официальным визитом государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило 23 ноября издание Haaretz.com.

Встреча, на которой присутствовал также глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн, якобы состоялась в саудовском городе Неом. О визите якобы не знал даже глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

По данным американского издания The Wall Street Journal, во время тайной встречи в Саудовской Аравии бин Салман, Помпео и Нетаньяху обсуждали отношения между Саудовской Аравией и Израилем, а также поднимали тему Ирана. Собеседники издания говорят, что никаких соглашений подписано не было.

23 ноября глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан в Twitter опроверг информацию о встрече.

"Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече между его королевским высочеством наследным принцем и израильскими официальными лицами во время недавнего визита Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица из США и Саудовской Аравии", – написал дипломат.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. — * * * (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020

Израиль и Саудовская Аравия в настоящий момент не имеют официальных дипломатических отношений. Это связано с тем, что Эр-Рияд поддерживал право палестинцев на создание собственного государства и призывал к выводу израильских войск с Западного Берега реки Иордан.