Съел сурка и умер. Число жертв бубонной чумы в Монголии выросло до трех

Мужчина, находившийся в критическом состоянии после заражения чумой, умер в больнице в монгольской провинции Завхан. Вспышка опасного заболевания началась летом, переносчиками чумы являются блохи, живущие на диких сурках.

Пациент инфекционной больницы в монгольской провинции Завхан 7 сентября умер от бубонной чумы. Об этом сообщило агентство "Монцамэ".

У мужчины были поражены легкие, он находился на аппарате искусственного дыхания.

У близких родственников умершего клинических признаков чумы не обнаружено. В районе, где произошло заражение, действует карантинный режим, сообщили в местном Центре зоонозных заболеваний.

Агентство Xinhua уточняет, что пациент ел мясо сурка. Блохи, живущие на этих животных, переносят бактерию Yersinia Pestis – возбудителя чумы.

Число жертв этого заболевания в Монголии достигло трех. Первые случаи заражения бубонной чумой были подтверждены в этой стране в начале июля. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация контролируемая.