Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Сенат США утвердил нового главу Национальной разведки

Со второй попытки конгрессмен из Техаса Джон Рэтклифф прошел процедуру утверждения руководителем Нацразведки. С августа 2019 года эта должность была вакантной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рэтклифф будет непосредственно подчиняться Трампу
Рэтклифф будет непосредственно подчиняться Трампу
Фото: ЕРА

21 мая Сенат Конгресса США утвердил Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки, сообщает Fox News.

После ожесточенных дискуссий кандидатуру Рэтклиффа поддержали 49 сенаторов, 44 голосовали "против".

Выступая в начале недели на заседании профильного комитета верхней палаты, республиканец Рэтклифф, член Палаты представителей от штата Техас, пообещал быть независимым и аполитичным и исполнять на новом поприще роль "адвоката Соединенных Штатов". Он также заявил, что будет докладывать президенту Дональду Трампу всю информацию "без прикрас, но боясь его разозлить".

Еще одним обещанием, которого добивались от кандидата сенаторы-демократы, была готовность защищать информаторов разведки. Ему припомнили скандал вокруг информатора, доложившего о звонке Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому летом 2019 года. Расследование возможных злоупотреблений главы Белого дома переросло в процедуру импичмента.

29 июля 2019 года Трамп заявил о скорой отставке главы разведки США Дэна КоутсаThe New York Times со ссылкой на источники писало, что причиной отставки Коутса стали разногласия с Трампом. Последний якобы обдумывал увольнение директора с тех пор, как тот раскритиковал его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии в 2018 году. Полномочия Коутса истекли 15 августа.

Трамп предложил на пост директора Нацразведки кандидатуру Рэтклиффа. Однако 2 августа сам конгрессмен попросил не рассматривать его среди претендентов. По данным СМИ, предложение президента вызвало беспокойство в разведсообществе страны и в Конгрессе.

И.о. директора с 20 февраля до сегодняшнего дня был посол США в Германии Ричард Гренелл, сменивший прежнего временного руководителя Джозефа Магуайра. В феврале Трамп повторно внес в парламент кандидатуру Рэтклиффа.

Директор Национальной разведки – должностное лицо исполнительной ветви правительства США. Он подотчетен президенту, исполняет роль главы разведывательного сообщества страны.

Теги: США, разведка, Сенат США, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, импичмент Трампа, Джон Рэтклифф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Fragile Tension. Вышел клип Depeche Mode с голограммами музыкантов. Видео
  Fragile Tension. Вышел клип Depeche Mode с голограммами музыкантов. Видео
"Няшечки!". Жена героя шоу "Холостяк 9" Добрынина показала фото дня росписи
"Няшечки!". Жена героя шоу "Холостяк 9" Добрынина показала фото дня росписи
"Ангел". Белла Хадид выставила полуголую грудь под солнце
"Ангел". Белла Хадид выставила полуголую грудь под солнце
"Брат стыдился меня". Жена Осборна рассказала о конфликте с братом из-за ее лишнего веса
"Брат стыдился меня". Жена Осборна рассказала о конфликте с братом из-за ее лишнего веса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS