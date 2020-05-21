Сенат США утвердил нового главу Национальной разведки

Со второй попытки конгрессмен из Техаса Джон Рэтклифф прошел процедуру утверждения руководителем Нацразведки. С августа 2019 года эта должность была вакантной.

21 мая Сенат Конгресса США утвердил Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки, сообщает Fox News.

После ожесточенных дискуссий кандидатуру Рэтклиффа поддержали 49 сенаторов, 44 голосовали "против".

Выступая в начале недели на заседании профильного комитета верхней палаты, республиканец Рэтклифф, член Палаты представителей от штата Техас, пообещал быть независимым и аполитичным и исполнять на новом поприще роль "адвоката Соединенных Штатов". Он также заявил, что будет докладывать президенту Дональду Трампу всю информацию "без прикрас, но боясь его разозлить".

Еще одним обещанием, которого добивались от кандидата сенаторы-демократы, была готовность защищать информаторов разведки. Ему припомнили скандал вокруг информатора, доложившего о звонке Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому летом 2019 года. Расследование возможных злоупотреблений главы Белого дома переросло в процедуру импичмента.

29 июля 2019 года Трамп заявил о скорой отставке главы разведки США Дэна Коутса. The New York Times со ссылкой на источники писало, что причиной отставки Коутса стали разногласия с Трампом. Последний якобы обдумывал увольнение директора с тех пор, как тот раскритиковал его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии в 2018 году. Полномочия Коутса истекли 15 августа.

Трамп предложил на пост директора Нацразведки кандидатуру Рэтклиффа. Однако 2 августа сам конгрессмен попросил не рассматривать его среди претендентов. По данным СМИ, предложение президента вызвало беспокойство в разведсообществе страны и в Конгрессе.

И.о. директора с 20 февраля до сегодняшнего дня был посол США в Германии Ричард Гренелл, сменивший прежнего временного руководителя Джозефа Магуайра. В феврале Трамп повторно внес в парламент кандидатуру Рэтклиффа.

Директор Национальной разведки – должностное лицо исполнительной ветви правительства США. Он подотчетен президенту, исполняет роль главы разведывательного сообщества страны.