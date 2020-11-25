Шотландия стала первой в мире страной, которая приняла закон о бесплатных прокладках и тампонах

В Шотландии женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно. Пресс-секретарь Шотландской лейбористской партии Моника Леннон заявила, что решение должно стать прецедентом для других стран мира.

Правительство Шотландии единогласно поддержало законопроект, согласно которому в стране введут бесплатный и универсальный доступ к гигиеническим средствам во время менструации. Соответствующий законопроект принял парламент страны 24 ноября, сообщает пресс-служба на странице в Twitter.

После вступления закона в силу женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.



Find out more about what the Bill sets out to change: https://t.co/pdkiesJxGG pic.twitter.com/Pfz2TqJIP7 — Scottish Parliament (@ScotParl) November 24, 2020

По информации Daily Record, Шотландия стала первой в мире страной, которая приняла подобное решение.

Инициативу поддержали после многолетней кампании, которую возглавила пресс-секретарь Шотландской лейбористской партии Моника Леннон. По ее словам, решение должно стать прецедентом для других стран мира.

Предварительные расходы на реализацию проекта обойдутся в 9,7 млн фунтов стерлингов (около $13 млн).

Согласно законопроекту, правительство обязано предоставить бесплатный доступ к средствам гигиены всем, кто в них нуждается. В школах, колледжах и университетах, а также для людей с низким доходом.

По информации BBC, закон о бесплатных тампонах и прокладках для женщин в Шотландии называется "Билль о товарах для месячных". Он предусматривает, что правительство обязано предоставить всем, кто нуждается в тампонах и прокладках, доступ к ним.