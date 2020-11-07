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В Шотландии запретили пороть детей

С 7 ноября в Шотландии вступает в силу закон, которым запрещается пороть детей. Таким образом, Шотландия стала 58-й страной, принявшей подобный закон.

По данным СМИ, ожидается, что к 2022 году запрет на порку детей примет Уэльс
По данным СМИ, ожидается, что к 2022 году запрет на порку детей примет Уэльс
Фото: depositphotos.com

В Шотландии на законодательном уровне запретили порку детей. Изменения в закон были приняты парламентом страны в прошлом году и вступают в силу с 7 ноября, сообщает Express and Star.

Шотландия стала 58-й страной, объявившей телесные наказания детей вне закона. Это первая часть Великобритании, которая приняла подобный закон, и ожидается, что к 2022 году такой же запрет примет Уэльс.

Представитель Шотландской партии зеленых Джон Финни, внесший изменения в закон, выразил надежду, что запрет на порку поможет продемонстрировать детям, что насилие неприемлемо.

Он отметил, что по мере того, как он продвигал свою кампанию за последние четыре года, было заметно, как много людей считали, что нанесение ударов ребенку уже запрещено законом.

Теги: Шотландия, дети, избиение
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