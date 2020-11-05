Шотландцы предложили назвать аэропорт Эдинбурга именем Коннери

На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с просьбой присвоить имя умершего шотландского актера Шона Коннери аэропорту Эдинбурга.
Автор обращения Эндрю Мортон напомнил, что называть аэропорты именами знаменитостей – распространенная практика.
"В Ливерпуле есть аэропорт [музыканта] Джона Леннона, в Белфасте есть аэропорт [футболиста] Джорджа Беста, а после смерти одного из самых известных сынов Эдинбурга там должен появиться аэропорт сэра Шона Коннери", – говорится в петиции.
На данный момент петицию подписало более 1,7 тыс. человек.
Актер скончался 31 октября. Его родные сообщили, что актер умер ночью во сне, не раскрывая причин смерти. Из-за пандемии коронавируса церемония прощания с Коннери была закрытой.