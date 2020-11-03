После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером

Британский певец Элтон Джон 1 ноября в Instagram обнародовал архивное фото, на котором он вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем запечатлен в компании шотландского актера Шона Коннери и его супруги Мишелин Рокбрюн.
"Настоящая легенда экрана", – подписал он публикацию, посвященную памяти актера.
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Коннери умер 31 октября 2020 года на 91-м году жизни – смерть наступила во сне. После его кончины вдова актера сообщила, что последние несколько месяцев жизни Коннери были омрачены болезнью – у него диагностировали деменцию.