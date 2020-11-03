После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером

Британский музыкант Элтон Джон назвал шотландского актера Шона Коннери легендой экрана.

Британский певец Элтон Джон 1 ноября в Instagram обнародовал архивное фото, на котором он вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем запечатлен в компании шотландского актера Шона Коннери и его супруги Мишелин Рокбрюн.

"Настоящая легенда экрана", – подписал он публикацию, посвященную памяти актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A true screen legend #SeanConnery #RIP Публикация от Elton John (@eltonjohn) 31 Окт 2020 в 7:14 PDT

Коннери умер 31 октября 2020 года на 91-м году жизни – смерть наступила во сне. После его кончины вдова актера сообщила, что последние несколько месяцев жизни Коннери были омрачены болезнью – у него диагностировали деменцию.