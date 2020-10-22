Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2020
 
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Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона

Американская компания Mattel выпустила куклу Барби в стиле рок-н-ролл, посвятив ее британскому музыканту Элтону Джону.

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Элтон Джон стал прототипом новой Барби
Элтон Джон стал прототипом новой Барби
Фото: ЕРА

Американская компания Mattel 22 октября презентовала куклу Барби, прототипом которой стал британский певец Элтон Джон. Фотографии куклы опубликованы на странице компании в Instagram. 

"Отдавая дань уважения Элтону Джону, мы создали куклу Барби в стиле рок-н-ролл – в блестящей одежде, украшенной ярким принтом в виде имени и декором цветов радуги", – говорится в публикации.

Элтон Джон в своем микроблоге заявил, что считает честью для себя появление Барби. созданной по его образу. 

"Надеюсь, она вдохновит фанатов во всем мире на бесстрашную реализацию собственных планов и поможет поверить в безграничный потенциал", – написал он. 

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру он дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В конце июля 2020 года музыкант отмечал 30-летие трезвой жизни. Артист подчеркнул, что если бы не отказался от употребления алкоголя, то сейчас был бы уже мертв. 

Теги: Элтон Джон, Барби
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