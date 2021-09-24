Шведская компания Volvo сменила логотип

Компания не анонсировала изменений. Бренд просто обновил изображения своих профилей в социальных сетях.
Новый логотип Volvo имеет минималистский вид, в его дизайне использован принцип "меньше – значит больше", отметило издание.
Все элементы логотипа были затемнены, а все линии стали тоньше. Стрелка находится на том же месте, что и раньше, но образовала зазор вдоль основного кольца логотипа. Синяя полоса в центре значка была удалена.
Volvo не делала официальных заявлений, поэтому Top Gear отмечает, что нет уверенности, будет ли это изменение логотипа постоянным.
"Тем не менее, стоит отметить, что даже Volvo Philippines уже обновила свою выставочную фотографию на Facebook с новым логотипом", – подчеркнули в публикации.
Компания Volvo была основана в 1915 году. Правами на бренд и логотип Volvo обладают концерн Volvo и китайская компания Geely Automobile, владеющая Volvo Cars.
2 марта 2021 года Volvo обнародовала новую стратегию развития компании, согласно которой к 2030 году компания будет продавать только электромобили и только онлайн.