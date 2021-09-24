Шведская компания Volvo сменила логотип

Компания Volvo была основана в 1915 году Фото: depositphotos.com

Компания не анонсировала изменений. Бренд просто обновил изображения своих профилей в социальных сетях.

Скриншот: Volvo Cars / Facebook

Новый логотип Volvo имеет минималистский вид, в его дизайне использован принцип "меньше – значит больше", отметило издание.

Все элементы логотипа были затемнены, а все линии стали тоньше. Стрелка находится на том же месте, что и раньше, но образовала зазор вдоль основного кольца логотипа. Синяя полоса в центре значка была удалена.

Инфографика: topgear.com.ph

Volvo не делала официальных заявлений, поэтому Top Gear отмечает, что нет уверенности, будет ли это изменение логотипа постоянным.

"Тем не менее, стоит отметить, что даже Volvo Philippines уже обновила свою выставочную фотографию на Facebook с новым логотипом", – подчеркнули в публикации.