Словакия изменила правила въезда для украинцев

С 1 сентября для того, чтобы въехать на территорию Словакии, украинцам понадобится специальная регистрация. Пройти ее можно онлайн.

С 8.00 (по киевскому времени) 1 сентября 2020 года при пересечении границы гражданам, следующим из Украины в Словакию, понадобится специальное подтверждение регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook со ссылкой на Пограничную полицию Словацкой Республики.

Регистрацию о прибытии из страны с повышенным риском по коронавирусу необходимо пройти на веб-странице https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Перечень стран, граждане которых не нуждаются в этой процедуре, прописан в форме регистрации.