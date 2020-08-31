Словакия изменила правила въезда для украинцев

С 8.00 (по киевскому времени) 1 сентября 2020 года при пересечении границы гражданам, следующим из Украины в Словакию, понадобится специальное подтверждение регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook со ссылкой на Пограничную полицию Словацкой Республики.
Регистрацию о прибытии из страны с повышенным риском по коронавирусу необходимо пройти на веб-странице https://korona.gov.sk/uk/ehranica.
Перечень стран, граждане которых не нуждаются в этой процедуре, прописан в форме регистрации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,4 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.