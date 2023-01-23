Словакия проведет досрочные выборы 30 сентября

Чтобы провести досрочные выборы, парламент должен утвердить соответствующие правки в конституцию. Хегер считает, что парламент проголосует за изменения сразу после обсуждения на заседании. По его словам, необходимое количество голосов, а это минимум 90, у коалиции есть.

По информации Bloomberg, соответствующее голосование может состояться 24 января.

Контекст:

15 декабря парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Хегера.

После этого оппозиционные силы инициировали референдум по изменениям в конституцию, которыми хотели упростить созыв досрочных выборов. Из-за низкой явки – 27,25% – результаты референдума считаются недействительными. Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления – и тех, кто пришел и проголосовал, и тех, кто выразил свою позицию неучастием в нем. Она отметила, что, хоть результаты референдума не имеют силы, необходимо, чтобы депутаты парламента как можно скорее утвердили правку в конституцию о досрочных выборах.

Если выборы состоятся в ближайшее время, большие шансы на победу имеют оппозиционные силы, пишет Associated Press. В таком случае в стране произойдет "сдвиг в национальной политике", отметил Bloomberg.