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СМИ сообщили, что гибель главы МЧС России не связана с учениями. В Кремле отреагировали

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СМИ пишут, что Зиничев погиб во время туристической поездки. Сегодня Путин присвоил ему звание Героя России
СМИ пишут, что Зиничев погиб во время туристической поездки. Сегодня Путин присвоил ему звание Героя России
Фото: mchs.gov.ru

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб не на учениях, как заявляли в МЧС, а в ходе визита на туристический объект. Об этом сообщили, ссылаясь на свои источники, сразу несколько российских СМИ.

"Тайга.Инфо" пишет, что Зиничев после инспекции учений в Норильске отправился на озеро Лама, которое расположено примерно в 120 км от города. Это озеро – местная достопримечательность, "на которую регулярно возят высокопоставленных гостей", отметило издание.

Глава МЧС, а также режиссер Александр Мельник погибли в районе озера в северо-западной части заповедного плато Путорана, рассказали собеседники издания.

По данным РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда. Эту информацию подтвердили и собеседники RTVi.

Источник Readovka тоже говорит, что гибель произошла на водопаде. По официальным сообщениям, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга на межведомственных учениях". ТАСС в пресс-службе МЧС сообщали, что Зиничев погиб, спасая Мельника. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявляла, что глава МЧС "рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень".

Однако, по словам собеседника Readovka, Мельник пытался спасти Зиничева, который поскользнулся, подойдя к краю водопада Китабо-Орон. Сама поездка носила туристический характер, отмечает издание.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал "кощунственными измышлениями" версии, которые опубликовали СМИ, пишет "Медуза".

"Все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное – это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – заявил он.

Контекст:

Зиничев погиб 8 сентября. Мельник, который приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, тоже погиб.

55-летний Зиничев занимал пост министра с мая 2018 года. В 1991 году он начал работу в Федеральной службе охраны, с 2006-го по 2015 год работал в личной охране президента РФ Владимира Путина. Российский политолог Станислав Белковский называл Зиничева одним из возможных преемников Путина.

9 сентября Путин "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", присвоил ему звание Героя России (посмертно). В релизе МЧС утверждается, что Зиничев "трагически погиб 8 сентября при исполнении служебного долга в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, туризм, Дмитрий Песков, Арктика, МЧС РФ, Маргарита Симоньян, учения, водопад, озеро, Евгений Зиничев, Норильск, RTVI
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