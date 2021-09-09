СМИ сообщили, что гибель главы МЧС России не связана с учениями. В Кремле отреагировали

"Тайга.Инфо" пишет, что Зиничев после инспекции учений в Норильске отправился на озеро Лама, которое расположено примерно в 120 км от города. Это озеро – местная достопримечательность, "на которую регулярно возят высокопоставленных гостей", отметило издание.
Глава МЧС, а также режиссер Александр Мельник погибли в районе озера в северо-западной части заповедного плато Путорана, рассказали собеседники издания.
По данным РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда. Эту информацию подтвердили и собеседники RTVi.
Источник Readovka тоже говорит, что гибель произошла на водопаде. По официальным сообщениям, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга на межведомственных учениях". ТАСС в пресс-службе МЧС сообщали, что Зиничев погиб, спасая Мельника. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявляла, что глава МЧС "рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень".
Однако, по словам собеседника Readovka, Мельник пытался спасти Зиничева, который поскользнулся, подойдя к краю водопада Китабо-Орон. Сама поездка носила туристический характер, отмечает издание.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал "кощунственными измышлениями" версии, которые опубликовали СМИ, пишет "Медуза".
"Все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное – это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – заявил он.
Зиничев погиб 8 сентября. Мельник, который приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, тоже погиб.
55-летний Зиничев занимал пост министра с мая 2018 года. В 1991 году он начал работу в Федеральной службе охраны, с 2006-го по 2015 год работал в личной охране президента РФ Владимира Путина. Российский политолог Станислав Белковский называл Зиничева одним из возможных преемников Путина.
9 сентября Путин "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", присвоил ему звание Героя России (посмертно). В релизе МЧС утверждается, что Зиничев "трагически погиб 8 сентября при исполнении служебного долга в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека".