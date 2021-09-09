СМИ сообщили, что гибель главы МЧС России не связана с учениями. В Кремле отреагировали

СМИ пишут, что Зиничев погиб во время туристической поездки. Сегодня Путин присвоил ему звание Героя России Фото: mchs.gov.ru

"Тайга.Инфо" пишет, что Зиничев после инспекции учений в Норильске отправился на озеро Лама, которое расположено примерно в 120 км от города. Это озеро – местная достопримечательность, "на которую регулярно возят высокопоставленных гостей", отметило издание.

Глава МЧС, а также режиссер Александр Мельник погибли в районе озера в северо-западной части заповедного плато Путорана, рассказали собеседники издания.

По данным РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда. Эту информацию подтвердили и собеседники RTVi.

Источник Readovka тоже говорит, что гибель произошла на водопаде. По официальным сообщениям, Зиничев погиб "при исполнении служебного долга на межведомственных учениях". ТАСС в пресс-службе МЧС сообщали, что Зиничев погиб, спасая Мельника. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявляла, что глава МЧС "рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень".

Однако, по словам собеседника Readovka, Мельник пытался спасти Зиничева, который поскользнулся, подойдя к краю водопада Китабо-Орон. Сама поездка носила туристический характер, отмечает издание.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал "кощунственными измышлениями" версии, которые опубликовали СМИ, пишет "Медуза".

"Все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное – это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – заявил он.