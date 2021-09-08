Вместе с главой МЧС России на учениях погиб кинорежиссер Мельник

Режиссер принимал участие в учениях в Норильске, он выбирал место для съемок документального фильма Фото: kino-teatr.ru

Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, которые проводило МЧС.

Режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Мельник родился в 1958 году, он являлся членом гильдии кинорежиссеров России. Мельник снял два полнометражных художественных фильма – "Новая Земля" и "Территория".