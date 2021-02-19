ГОРДОН
 
 
МИР

СМИ сообщили, что Грузия готовится принять украинских туристов. МИД Украины об этом пока не в курсе

Министерство иностранных дел Украины пока не получало официальной информации от грузинской стороны по смягчению коронавирусных правил въезда для иностранцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19
Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com

Грузия готовится смягчить коронавирусные ограничения, чтобы украинские туристы могли въезжать в страну, говорится в статье "Европейской правды" от 19 февраля. Такую информацию озвучили собственные источники издания.

Тбилиси готовится смягчить правила, чтобы туристы из Украины могли им соответствовать, рассказал собеседник.

"Дело в том, что российские туристы в последние годы все чаще выбирают Грузию как место для отдыха, и грузинское правительство – хотя и не признает этого – решило сделать на них ставку в сезоне-2021. А вот Украине массовая вакцинация этим летом "не светит". Поэтому грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд и нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", – говорится в статье.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма, только по официальным данным, достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной и повторять ее там не планируют, сообщил автор материала.

Министерство иностранных дел Украины пока не получало официальной информации от грузинской стороны по смягчению коронавирусных правил въезда для иностранцев, в том числе украинских граждан, пояснил в комментарии "Радіо Свобода" спикер МИД Олег Николенко.

"Вместе с тем мы всячески приветствовали бы решение правительства Грузии восстановить возможности для поездок наших граждан в эту страну, в частности с туристической целью", – добавил он.

В Грузии сообщали, что с 1 февраля возобновят регулярное авиасообщение. Глава минэкономики страны Натия Турнава говорила, что авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Правительство страны неоднократно переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз запрет был продлен до 31 января этого года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Грузии по состоянию на 19 февраля зарегистрировано почти 267 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 3,4 тыс. пациентов, а выздоровело почти 260,6 тыс.

Теги: Грузия, МИД Украины, туристы, Тбилиси, Олег Николенко, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS