СМИ сообщили, что Грузия готовится принять украинских туристов. МИД Украины об этом пока не в курсе

Министерство иностранных дел Украины пока не получало официальной информации от грузинской стороны по смягчению коронавирусных правил въезда для иностранцев.

Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19 Фото: depositphotos.com

Грузия готовится смягчить коронавирусные ограничения, чтобы украинские туристы могли въезжать в страну, говорится в статье "Европейской правды" от 19 февраля. Такую информацию озвучили собственные источники издания.

Тбилиси готовится смягчить правила, чтобы туристы из Украины могли им соответствовать, рассказал собеседник.

"Дело в том, что российские туристы в последние годы все чаще выбирают Грузию как место для отдыха, и грузинское правительство – хотя и не признает этого – решило сделать на них ставку в сезоне-2021. А вот Украине массовая вакцинация этим летом "не светит". Поэтому грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд и нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", – говорится в статье.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма, только по официальным данным, достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной и повторять ее там не планируют, сообщил автор материала.

Министерство иностранных дел Украины пока не получало официальной информации от грузинской стороны по смягчению коронавирусных правил въезда для иностранцев, в том числе украинских граждан, пояснил в комментарии "Радіо Свобода" спикер МИД Олег Николенко.

"Вместе с тем мы всячески приветствовали бы решение правительства Грузии восстановить возможности для поездок наших граждан в эту страну, в частности с туристической целью", – добавил он.

В Грузии сообщали, что с 1 февраля возобновят регулярное авиасообщение. Глава минэкономики страны Натия Турнава говорила, что авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Правительство страны неоднократно переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз запрет был продлен до 31 января этого года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Грузии по состоянию на 19 февраля зарегистрировано почти 267 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 3,4 тыс. пациентов, а выздоровело почти 260,6 тыс.