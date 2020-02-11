"Смотрелся бы в "Звездных войнах". Airbus представил новую модель самолета. Видео
11 февраля на авиасалоне в Сингапуре европейская компания Airbus представила модель самолета, получившую название MAVERIC (модель для проверки экспериментальной и надежной инновационной системы управления). Ролик о модели компания разместила на своей YouTube-странице. "Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении "Звездных войн", – считают в ВВС.
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