Соединенные Штаты вернули своего ветерана ВМС, которого Россия девять месяцев держала под стражей

Под стражу в России житель города Лансинг (штат Мичиган) попал после того, как отправился в Польшу на музыкальный фестиваль. Телекомпания подчеркивает, что "непонятно, зачем он пересек границу" с российским анклавом.

Огласки арест американца не получил по просьбе его родственников, которые хотели договориться о его освобождении частным образом. Переговоры возглавлял бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, в процессе участвовали также фонд Стива Мензиса и посольство США.

CNN Ричардсон сообщил, что Дадли передали на пограничном переходе Багратионовск (Калининградская область РФ) – Безледы (Польша).