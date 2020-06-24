Сокурсник Путина Швец: Если российский агрессор начинает агрессивные действия против НАТО, морские пехотинцы на кораблях США переправляются через Ла-Манш

НАТО готовится в случае угрозы со стороны РФ мобилизовать свои войска в Европе. Такое мнение в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

"Возвращение учений Reforger. Правда, сейчас это называется "Защитник Европы". Смысл учений? Если Путин начинает что-то там против Тарту, или Вильнюса, или Риги – американцы образуют воздушный мост из США и перебрасывают, ну, где-то не менее 100 тыс. своих военнослужащих. Военную технику они вот уже до 20 тыс. видов и оставят после этих учений. То есть 20 тыс. уже на месте техники, 100 тыс. – персонал или живая сила. Плюс еще с военной техники… И они дают отпор войскам агрессора", – сказал он.

Бывший разведчик считает, что в случае, "если агрессор на этом не останавливается", НАТО может нанести упреждающий ядерный удар.

"Теперь фактически идет возвращение к этой стратегии. Плюс к этому военные подводные лодки. Как минимум две сейчас оснащаются ядерными боеголовками ограниченной мощности, которые позволят осуществлять ограниченный ядерный удар против агрессора, то есть против России. ...Будут ерепениться в Кремле – американцы развернут ракеты BMG-109G. Это крылатые ракеты, которые НАТО развернуло вместе с Pershing в начале 80-х годов в ответ на российские СС-20. Так вот буквально на прошлой неделе один из крупнейших подрядчиков Пентагона, компания Reising, получила заказ на ресертификацию и модернизацию вот этих ракет", – объяснил Швец.

Он отметил, что 48 таких ракет должны появиться в составе корпуса морских пехотинцев США.

"Значит, почему морским пехотинцам? Тоже беспрецедентный случай. Эта ракета находилась на вооружении военно-морских сил, потом – армии. Это те, которые сухопутные, были развернуты в начале 80-х годов. А сейчас это отдают морским пехотинцам, которые работают вместе с NAVI. Почему? Они не хотят сейчас разворачивать это на земле, как в начале 80-х, потому что шум, гам, там, и так далее будет. Они будут складированы, ну, скажем, на территории Великобритании на базе. Если российский агрессор начинает какие-то агрессивные действия против НАТО, тогда морские пехотинцы на кораблях США переправляются через Ла-Манш. Ну условно говоря. И все. А эта, значит, ракета – она на колесах, это мобильная ракета. И плюс, это будет уникальная ракета, поскольку устанавливается совсем новая система наведения. И ракету нажал – она полетела", – подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, ракета "Томагавк" новой модификации или "Грифон" могут "болтаться в воздухе бесцельно довольно длительное время".

"А потом, когда оператор принимает решение, по какой цели наносить удар, – он нажимает на кнопку именно этой цели, и ракета – она уже в полете находится, ее можно перенаправлять с одной цели на другую. Или же она может барражировать в определенном пространстве по кругу. То есть с этой модификацией она фактически может стать оружием первого упреждающего удара", – сказал Швец.

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