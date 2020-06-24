Сокурсник Путина Швец: Для Украины вернуть сейчас Донбасс – это как сделать укол с коронавирусом

Возвращение оккупированного Донбасса экономически не выгодно Украине. Такое мнение в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

"Если вы сейчас вернете себе Донбасс – это все равно, что взять коронавирус и, значит, сделать себе укол коронавируса. С экономической точки зрения – вы не потянете его экономически просто. И он не нужен вам экономически, потому что Донбасс – это экономика времен Юза, XIX век", – сказал он.

Бывший разведчик отметил, что он бы "очень подумал, а брать ли Донбасс обратно сейчас, в этой ситуации".

Швец допустил, что Донбасс может вернуться под контроль украинских властей уже в 2020 году.

Сокурсник Путина Швец: Путин – игрун, старый мальчик, играющий в игры, в которые не доиграл в детстве. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.