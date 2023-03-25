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Умер один из основателей компании Intel

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Мур проработал в Intel 38 лет
Мур проработал в Intel 38 лет
Фото: Science History Institute / wikipedia.org

Сооснователь Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет. В некрологе компании сообщается, что Мур "мирно умер 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях".

Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. В 1957 году он стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, создавшей первую интегральную схему, пригодную для массового производства.

В 1968 году Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже была переименована в Intel. Мур проработал в ней 38 лет, занимая ряд руководящих должностей. Он ушел в отставку в 2006 году.

Помимо этого, Мур вместе со своей женой основал Фонд Гордона и Бетти Мур, который с момента своего основания в 2000 году пожертвовал более $5,1 млрд на благотворительные цели.

В 2023 году Forbes оценивал состояние Мура в $7,2 млрд.

Теги: США, смерть, Forbes, некролог, Сан-Франциско, технологии, Гавайи, Intel, предприниматель, бизнесмен, компании
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