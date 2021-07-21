Соратника Трампа арестовали по подозрению в работе на правительство ОАЭ

По данным следствия, Баррак (на фото) добавил в речь Трампа хвалебные отзывы в адрес ОАЭ Фото: EPA

Баррака обвинили в работе на правительство Объединенных Арабских Эмиратов в период с 2016-го по 2018 год. Кроме Баррака, в деле также фигурируют Мэтью Граймс, который работает на Баррака, и гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малик Альшахи.

В минюсте отмечают, что обвиняемые неоднократно использовали дружбу Баррака и его доступ к Трампу, высокопоставленным представителям избирательной кампании и правительственным чиновникам, а также к американским СМИ для продвижения политических целей ОАЭ.

В частности, по данным следствия, Баррак в мае 2016 года добавил в речь Трампа хвалебные отзывы в адрес ОАЭ. Также он вместе с другими обвиняемыми встречался с высокопоставленными правительственными чиновниками ОАЭ. На этих встречах он советовал представителям ОАЭ составить список желаемых пунктов во внешней политике США, которые ОАЭ хотели бы осуществить во время президентства Трампа.

Более того, в марте 2017 года Баррак и его сообвиняемые договорились продвигать кандидатуру человека, которого одобряют высокопоставленные официальные лица ОАЭ, на должность посла США в ОАЭ.

Следствие также считает, что он давал ложные показания в 2019 году. 20 июня того года Баррак добровольно встретился со спецагентами ФБР. Во время беседы он якобы сделал множество ложных заявлений, включая ложное отрицание того, что Альшахи когда-либо просил его предпринять какие-либо действия от имени ОАЭ.