Совбез ООН осудил переворот с Нигере и призвал освободить президента страны

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Нигер Мохаммеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", – говорится в заявлении.

В Совбезе также выразили обеспокоенность негативными последствиями неконституционной смены правительства в регионе, ростом террористической деятельности и тяжелой социально-экономической ситуацией. В Совете считают, что переворот подрывает усилия по укреплению институтов управления и мира в этой стране.

Члены Совета Безопасности также выразили солидарность с народом Нигера и подчеркнули важность защиты населения и продолжения оказания гуманитарной помощи.

* #BREAKING



The UN Security Council condemns the efforts to unconstitutionally change the legitimate government of Niger.



The Council calls for the immediate release of President Bazoum & underlines the importance of protecting Niger’s population.



* Statement * pic.twitter.com/7DAtYbXVtO — UK at the UN * (@UKUN_NewYork) July 28, 2023