Совбез ООН осудил переворот с Нигере и призвал освободить президента страны

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Нигер Мохаммеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", – говорится в заявлении.
В Совбезе также выразили обеспокоенность негативными последствиями неконституционной смены правительства в регионе, ростом террористической деятельности и тяжелой социально-экономической ситуацией. В Совете считают, что переворот подрывает усилия по укреплению институтов управления и мира в этой стране.
Члены Совета Безопасности также выразили солидарность с народом Нигера и подчеркнули важность защиты населения и продолжения оказания гуманитарной помощи.
* #BREAKING— UK at the UN * (@UKUN_NewYork) July 28, 2023
The UN Security Council condemns the efforts to unconstitutionally change the legitimate government of Niger.
The Council calls for the immediate release of President Bazoum & underlines the importance of protecting Niger’s population.
* Statement * pic.twitter.com/7DAtYbXVtO
В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, где сотрудники президентской гвардии задержали Базума. Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента".
27 июля военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о государственном перевороте.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году это уже пятые госпереворот в стране. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а предыдущий – в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.