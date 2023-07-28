В Нигере военные объявили о госперевороте и отменили конституцию. У их сторонников заметили российские флаги

От имени военных выступил полковник Амаду Абдраман, за ним стояли еще девять человек в военной форме.
Он заявил, что силы обороны и безопасности якобы "решили положить конец режиму" в связи с "ухудшением ситуации с безопасностью и плохим экономическим и социальным управлением".
Хунта объявила о закрытии сухопутных и воздушных границ, отмене действия конституции, прекращении деятельности государственных институтов, а также сообщила о комендантском часе с 22.00 до 5.00.
Кроме того, Абдраман призвал не вмешиваться в происходящее в Нигере "всех внешних партнеров".
Хунта действует якобы от имени Национального совета по охране родины (CNSP).
27 июля в Twitter президента Нигера появилось заявление о том, что "с трудом достигнутые успехи будут сохранены" и об этом позаботятся "все нигерцы, которые любят демократию и свободу".
Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.— Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023
Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB
28 июля глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила AFP, что утром с Базумом общался президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Нигера, по словам Макрона, "доступен" и "здоров". Новость AFP доступна в закрытой ленте, ее цитирует BBC.
По словам французского дипломата, Базум находится "в плену у президентской охраны".
"Русская служба ВВС" обратила внимание, что сторонники путчистов на митинге возле здания парламента Нигера держали в том числе российские флаги. Также у участников акции были плакаты с надписями: "Долой Францию!" (ранее страна была колонией Франции) и "Иностранные базы – вон".
В Нигере с момента обретения независимости от Франции в 1960 году произошло четыре государственных переворота. Последний – в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Мамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года. Как отметила "BBC News Україна", это первый демократически избранный президент страны. Телерадиокомпания назвала его "большим союзником Украины в Африке". На сегодняшний день только четыре государства Африки присоединились к Крымской платформе, целью которой является возвращение Крыма под контроль Украины, и Нигер был одним из них.
В августе 2022 года с Базумом провел телефонный разговор президент Украины Владимир Зеленский. Это были первые в истории переговоры лидеров Украины и Нигера.
Переворот в Нигере осудили США и Европейский союз. МИД Украины тоже "решительно осудил" события в Нигере. "Категорически отвергаем любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя", – сказано в заявлении украинского министерства.