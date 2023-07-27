В Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента задержали его же телохранители

Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента", сообщил источник.

"Армия предъявила им ультиматум", — сказал источник на условиях анонимности.

Через несколько часов после его задержания сторонники Базума попытались подойти к комплексу, где его держали, но были разогнаны сотрудниками президентской гвардии, которые открыли предупредительные выстрелы.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз осудили то, что они назвали "попыткой государственного переворота. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил с президентом Нигера в среду днем, заявил его представитель, и "выразил свою полную поддержку и солидарность".

США потребовали освобождения Базума, заявив, что они "глубоко обеспокоены". Европейский союз заявил, что присоединяется к заявлению ECOWAS, и подверг критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.

Франция — бывшая колониальная держава Нигера — и соседний Алжир также выступили с осуждением. Всемирный банк заявил, что решительно осуждает любые попытки захватить власть силой или дестабилизировать» Нигер.