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В Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента задержали его же телохранители

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Базума задержала президентская гвардия
Базума задержала президентская гвардия
Фото: EPA

В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, где сотрудники президентской гвардии задержали президента Мохамеда Базума. Об этом сообщило доступное только для подписчиков агентство AFP со ссылкой на близкий к президенту источник, его цитирует France24.

Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента", сообщил источник.

"Армия предъявила им ультиматум", — сказал источник на условиях анонимности.

Через несколько часов после его задержания сторонники Базума попытались подойти к комплексу, где его держали, но были разогнаны сотрудниками президентской гвардии, которые открыли предупредительные выстрелы.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз осудили то, что они назвали "попыткой государственного переворота. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил с президентом Нигера в среду днем, заявил его представитель, и "выразил свою полную поддержку и солидарность".

США потребовали освобождения Базума, заявив, что они "глубоко обеспокоены". Европейский союз заявил, что присоединяется к заявлению ECOWAS, и подверг критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.

Франция — бывшая колониальная держава Нигера — и соседний Алжир также выступили с осуждением. Всемирный банк заявил, что решительно осуждает любые попытки захватить власть силой или дестабилизировать» Нигер.

Контекст:

С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году произошло четыре государственных переворота, напоминает AFP. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а последний в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.

Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Африка, Нигер
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