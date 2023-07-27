В Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента задержали его же телохранители

Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента", сообщил источник.
"Армия предъявила им ультиматум", — сказал источник на условиях анонимности.
Через несколько часов после его задержания сторонники Базума попытались подойти к комплексу, где его держали, но были разогнаны сотрудниками президентской гвардии, которые открыли предупредительные выстрелы.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз осудили то, что они назвали "попыткой государственного переворота. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил с президентом Нигера в среду днем, заявил его представитель, и "выразил свою полную поддержку и солидарность".
США потребовали освобождения Базума, заявив, что они "глубоко обеспокоены". Европейский союз заявил, что присоединяется к заявлению ECOWAS, и подверг критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.
Франция — бывшая колониальная держава Нигера — и соседний Алжир также выступили с осуждением. Всемирный банк заявил, что решительно осуждает любые попытки захватить власть силой или дестабилизировать» Нигер.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году произошло четыре государственных переворота, напоминает AFP. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а последний в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.