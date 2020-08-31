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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

SpaceX запустила на орбиту спутник SAOCOM 1B, предназначенный для сбора информации о стихийных бедствиях, отслеживания процессов в океанах, на ледниках Антарктиды и Андов.

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Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде
Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде
Фото: SpaceX / Twitter

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9, которая должна вывести на околоземную орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1B. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде. Как отмечают в компании, "эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый полярный запуск из Флориды за десятилетия".

SAOCOM-1B – аппарат мониторинга поверхности Земли, заказанный Национальной комиссией по космической деятельности Аргентины. Он должен снабжать страну данными о стихийных бедствиях, отслеживать процессы в океанах, на ледниках Антарктиды и Андов, а также помогать в сельськохозяйственной деятельности.

Как отмечает Space.com, обычно запуски таких спутников осуществляют с западного побережья. SAOCOM-1B стал первым спутником, запущенным на полярно-орбитальную траекторию с восточного мыса Канаверал с 1969 года. Несколько десятилетий такие миссии не выполнялись из-за инцидента, произошедшего в конце 1960 года, когда обломки ракеты Thor упали на Кубу и убили корову. 

В этот же день должен был состояться еще один запуск SpaceX – компания планировала отправить на орбиту 12-ю миссию Starlink, однако запуск пришлось перенести из-за плохих погодных условий. Теперь он назначен на 1 сентября.

ВИДЕО
Видео: SpaceX / YouTube
Теги: стихийные бедствия, США, космос, SpaceX, ракета
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