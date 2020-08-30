ГОРДОН
 
 
МИР

SpaceX запустит сегодня сразу две ракеты

30 августа в 17.12 по киевскому времени с космического центра Кеннеди во Флориде стартует ракета-носитель Falcon 9, которая должна доставить на орбиту очередную партию спутников Starlink.

SpaceX планирует доставить на орбиту аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172
SpaceX планирует доставить на орбиту аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172
Фото: EPA

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 30 августа сразу два космических запуска. Первый из них, который состоится в 10.12 по времени Восточного побережья (17.12 по Киеву), запустит 12-ую миссию Starlink, говорится на сайте SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовалась при запуске миссии GPS III Space Vehicle 3 в июне 2020 года, доставит очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Стартовать Falcon 9 будет с комплекса LC-39A космического центра Кеннеди во Флориде, а спустя девять минут после запуска многоразовая часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Также 30 августа в 19.18 по времени Восточного побережья (31 августа в 2.18 по Киеву) SpaceX планирует запустить в космос еще одну ракету Falcon 9, говорится на YouTube-канале компании. Она доставит на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172. В компании отмечают, что эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый полярный запуск за десятилетие.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 7 августа – на орбиту доставили 57 спутников Starlink и два вспомогательных спутника BlackSky.

Теги: космос, спутник, SpaceX, Falcon 9, Starlink
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
"Мама моложе дочери", "Лида выглядит лет на 40". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Мама моложе дочери", "Лида выглядит лет на 40". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS